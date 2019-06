Für einen kleinen Jungen sorgt ein Unfall während der Familienreise nach Gran Canaria für Ferien mit Schnittwunden und Pool-Verbot. Gibt es deswegen von Tui Geld zurück? Das soll der Bundesgerichtshof nun klären.

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein falscher Tritt - und schon ist es passiert: Eine Verletzung auf Reisen kann den ganzen Urlaub ruinieren. Glück im Unglück, wenn es vom Veranstalter immerhin Geld zurück gibt. Aber wann muss er zahlen, wann nicht? Das klärt der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH). (Az. X ZR 166/18)

Was ist passiert?Ein Mann bucht seinen Urlaub, eine Woche all inclusive auf Gran Canaria im Juli 2016. Aber gleich am Ankunftstag läuft der siebenjährige Sohn seiner Lebensgefährtin im Hotelzimmer gegen die geschlossene Balkontür, die Scheibe geht zu Bruch. Der Junge schneidet sich an den Scherben und muss im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die nächsten fünf Tage darf er nicht ins Wasser.

Welche Rechte haben Pauschaltouristen bei Unfällen?Genauso wie ein verdreckter Pool oder Kakerlaken-Scharen im Zimmer kann eine Verletzung ein Reisemangel sein. Ist das der Fall, kann der Urlauber vom Veranstalter - je nach Schwere der Beeinträchtigung - ganz oder teilweise den Reisepreis zurückfordern. Außerdem kommen Schadenersatz "wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit" und Schmerzensgeld in Betracht. Der Kläger will alle drei Ansprüche durchsetzen: Er verlangt von Tui insgesamt rund 6800 Euro. Die Reise hatte für vier Erwachsene und zwei Kinder gut 3600 Euro gekostet.

Was gilt vor Gericht?Eine wichtige Rolle spielt die sogenannte Verkehrssicherungspflicht des ...

