Bei Temperaturen an die 40 Grad ist der Sommer-Dresscode schwierig: Was ist noch luftig und leger und wo fängt das "Schwimmbad-Outfit" an? Die gute Nachricht: In den meisten Branchen ist mittlerweile viel erlaubt.

In deutschen Büros gibt es gerade allenthalben hochrote Köpfe. Im Juni war der Hochsommer 2019 plötzlich schon da. Bei Temperaturen an die 40 Grad graust es vielen Berufstätigen beim Blick auf die professionelle Garderobe. Strumpfhose oder Krawatte tragen, während andere Menschen es gerade mal in Flatterkleid oder Shorts aushalten - das ist für Beschäftigte in Firmen mit strikter Kleiderordnung aktuell schweißtreibende Realität. Die hält womöglich noch einige Monate an. Da stellt sich in diesem Jahr ganz besonders die Frage, ob der Dresscode im Sommer gelockert werden darf. Gibt es eine Art von Hitzefrei bei Büro-Outfits?

Enrico Brissa, Leiter des Protokolls beim Deutschen Bundestag, hat eine grundsätzlich gute Nachricht. "Streng und ausnahmslos beachtete Kleidungsvorschriften sind in Deutschland heute ohnehin selten. Das gilt übrigens für alle Jahreszeiten", meint der promovierte Jurist und Autor ("Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläu?gen Benehmens").

"Grundsätzlich sind Dresscodes lockerer geworden. In vielen Branchen sind zum Beispiel schlichte Sneaker zum Anzug, Rock oder dunkler Jeans akzeptiert", findet auch Anna Raabe, Mitbegründerin von Gardoré. Die Online-Plattform hat sich auf Business-Outfits für Frauen spezialisiert.

Dresscodes sind deshalb aber noch lange nicht überflüssig geworden. Gerade in Zeiten größerer Wahlmöglichkeiten bieten sie nach Ansicht der Experten wichtige Anhaltspunkte, um bei der Arbeit nicht unangenehm aufzufallen. "Dresscodes, auch implizite, liefern in vielen Unternehmen und bei Veranstaltungen nach wie vor einen sehr hilfreichen Orientierungsrahmen", sagt Raabe. "Kleidung ist nach wie vor ein starkes Symbol", unterstreicht Brissa die Bedeutung der Garderobe für die nonverbale Kommunikation.

