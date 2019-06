BERLIN (Dow Jones)--Angesichts schwacher Umfragewerte hat die Unionsfraktion ihre Unterstützung für die neue CDU-Parteichefin bekräftigt. "Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Rückhalt als Parteivorsitzende", erklärte Michael Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin. Er freue sich sehr, dass am Wochenende auch Kramp-Karrenbauers Herausforderer um den CDU-Parteivorsitz, Jens Spahn und Friedrich Merz, noch einmal "deutlich ihren Rückhalt erklärt" hätten und dass sie der Auffassung seien, dass die Saarländerin eine gute Arbeit gemacht habe.

Er betonte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihren Anfangszeiten als CDU-Vorsitzende auch auf breite Kritik gestoßen sei. Allerdings sei man aber in den Folgejahren eines Besseren belehrt worden.

In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zur Beliebtheit der Politiker war Kramp-Karrenbauer regelrecht abgestürzt. Sie verlor 19 Punkte und lag nur noch bei 36 Punkten, gleichauf mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Beim Politiker-Ranking landete Kramp-Karrenbauer damit nur auf 11. Position, weit hinter der führenden Angela Merkel (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Malu Dreyer (SPD).

Forsa-Chef Manfred Güllner sagte am Wochenende gegenüber der RTL-Mediengruppe, dass Kramp-Karrenbauer seit ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden einen "drastischen Vertrauensverlust" zu verzeichnen habe, während ihre Kontrahenten Merz und Spahn Vertrauen gewonnen hätten.

