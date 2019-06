Die Experten von Erste Bank und Sparkasse haben die wichtigsten Geld-Tipps für den Urlaub zusammengefasst. TIPP 1: Geld vor Urlaubsantritt bei der Hausbank wechseln Valuten sollten noch vor Urlaubsantritt besorgt werden - am besten bei der Hausbank. Wechselstuben in den Urlaubsdestinationen verrechnen meist einen schlechteren Kurs und hohe Spesen. Vor Reiseantritt sollte man sich auch über den Währungskurs und mögliche Schwankungen informieren.Bei Erste Bank und Sparkassen können Valuten mittels der Wechselstube-App bzw. über die Website mittelsWechselstube Bot einfach und unkompliziert in die Wunschfiliale bestellt und dort abgeholt werden. TIPP 2: Bargeld für Getränke, Trinkgeld oder Taxifahrten mitführen Eine kleine Menge Bargeld ...

