Der Ökonom Nicholas Stern hat zu massiven Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen aufgerufen. "Wir müssen schnell handeln", sagte der ehemalige Chefvolkswirt der Weltbank am Dienstag bei einer Veranstaltung in Frankfurt mit Blick auf den Klimawandel. Die Rahmenbedingungen dafür seien angesichts neuer Technologien, niedriger Zinsen und hoher Sparquoten gut.

Die öffentliche Hand könne die Investitionen aber nicht allein stemmen, sagte Stern, der derzeit Professor von der London School of Economics ist. Der Finanzindustrie komme daher eine wichtige Rolle zu. Nach Einschätzung des Ökonomen kann der Kampf gegen den Klimawandel die Wachstumsstory des 21. Jahrhunderts werden. "Das heißt aber nicht, dass es einfach wird."/mar/DP/men

