Anmoderationsvorschlag: "Die Rente ist sicher!" Mit diesem Satz hat sich Norbert Blüm einst unvergessen gemacht - in den Debatten um die umstrittene Rentenreform Ende der Neunziger sprach er ihn aus, geglaubt hat ihm allerdings damals schon kaum jemand. Heute, 20 Jahre später, ist klar: Es wird natürlich Rentenzahlungen geben, allerdings reichen die in den meisten Fällen nicht aus, um einen sorgenfreien Lebensabend zu verbringen, davon, seinen Lebensstandard auch im Alter zu halten, ganz zu schweigen. Wie man heute schon erfährt, was genau auf einen zukommt, und wie man vielleicht auch vorsorgen kann, weiß Jessica Martin.



Sprecherin: Sagen wir doch mal, wie es ist: Das Rentenniveau in Deutschland leidet ganz enorm, weil wir immer älter werden und immer weniger Kinder bekommen. Das bedeutet für jeden Einzelnen:



O-Ton 1 (Bernd O. Engelien, 8 Sek.): "An der privaten Altersvorsorge geht im Prinzip kein Weg vorbei - das kann sich jeder bei der jährlichen Renteninformation auch bestätigen lassen."



Sprecherin: Weiß Bernd Engelien von der Zurich Versicherung.



O-Ton 2 (Bernd O. Engelien, 22 Sek.): "Doch dieser Wert, der in der Mitteilung steht, der sagt noch nichts über die tatsächliche Rentenlücke aus. Das heißt, die Frage, wie viel Geld fehlt mir, damit ich im Alter meinen Lebensstandard halten kann, die wird damit noch gar nicht beantwortet. Dazu gibt es nun einen Online - Rentenrechner. Unter rentencheck.online kann man mit wenigen Klicks ermitteln, wie groß diese Versorgungslücke ist."



Sprecherin: Und das ist total simpel.



O-Ton 3 (Bernd O. Engelien, 15 Sek.): "Man muss nur wenige Daten eingeben und man bekommt sofort einen Überblick darüber, wie viel privat angespart werden muss, damit der Lebensstandard im Alter beibehalten werden kann. Mit dem 'RentenCheck' online geht man einen wichtigen Schritt zur persönlichen Wunschrente."



Sprecherin: Die sollte man aber nicht zu niedrig ansetzen, damit nicht mit dem Rentenalter das böse Erwachen kommt.



O-Ton 4 (Bernd O. Engelien, 20 Sek.): "Schließlich muss man ja auch im Alter noch Miete zahlen oder den Unterhalt für die eigene Immobilie. Und dazu will man ja auch noch im Alter genießen: Urlaub, Restaurant, Freitzeitangebote, et cetera. Da ist es wirklich wichtig zu wissen: 'Was muss ich im Alter haben und wie viel muss ich jetzt monatlich zur Seite legen?' Wenn das bekannt ist, kann der Vorsorgeplan aufgestellt werden."



Sprecherin: Dabei helfen einem natürlich die Profis - am besten wendet man sich zu diesem Zweck direkt an Vorsorge- und Versicherungsexperten.



O-Ton 5 (Bernd O. Engelien, 21 Sek.): "Sie erstellen professionelle Vorsorgeanalysen und ermitteln, ob sich beispielsweise auch eine betriebliche Altersvorsorge realisieren lässt und wie sich die Sparbeiträge mit staatlicher Förderung optimieren lassen. Denn: Die Vorsorgelücke kann geschlossen werden, man muss sich nur früh genug drum kümmern. Also jetzt den RentenCheck.online machen!"



Abmoderationsvorschlag: Sie sind neugierig geworden und wollen jetzt gleich mal prüfen, wie es um Ihre Rente steht, wie groß die Versorgungslücke sein wird - und vor allem: Wie Sie die wieder schließen können? Unter www.rentencheck.online können Sie das gleich mal ausprobieren und sich rund ums Thema belesen.



