++ Europäische Aktien eröffnen aufgrund der Risiken im Zusammenhang mit dem Iran tiefer ++ DE30 nahe eines kritischen technischen Niveaus ++ Spreads für Staatsanleihen in Europa fallen ++Der Start des Handels am Dienstag war in Europa nicht positiv, da die Anleger die jüngsten Äußerungen des Irans verarbeiten, nachdem die USA am Montag erneut Sanktionen verhängten. Obwohl diese Sanktionen persönlich sind - betreffen Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei sowie andere iranische Spitzenbeamte - werden sie sich wahrscheinlich nur geringfügig auf die Wirtschaft auswirken, was jedoch zu einer Verschärfung des anhaltenden geopolitischen Konflikts zwischen den beiden Ländern führen könnte. Die Märkte reagierten folgendermaßen: Aktien in Asien fielen, ...

