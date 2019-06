- Deoleo hält einen weltweiten Marktanteil von 10% und führt diese Initiative ein, um noch mehr Qualität und Rückverfolgbarkeit seines nativen Olivenöls extra zu gewährleisten: Vom Olivenbaum bis auf den Tisch.



- Im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (https://www.un.org/sustainabledevelopment/su stainable-development-goals/) wird deOleo bis 2023 80% des gesamten Olivenöls zu 100% nachhaltig produzieren.



- Im spanischen Hauptsitz unterzeichnet Deoleo Nachhaltigkeitsverträge mit der Almaliva Gruppe der Subbética Mühlen (Córdoba), der Union der Kleinbauern (UPA) und Viñaoliva (Badajoz).



Dallas (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende Olivenölhersteller Deoleo (https://deoleo.com/?lang=en) hat mit führende spanischen Genossenschaften eine historische Vereinbarung unterzeichnet, die das langfristige Wachstum des Unternehmens an den Prinzipien Qualität und Nachhaltigkeit ausrichtet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören die Union der Kleinbauern (UPA), die Werke der Almaliva-Gruppe der Subbética (Córdoba) und Viñaoliva.



Der CEO von Nordamerika und globale Chief Commercial Officer Miguel de Jaime sagte: "Mit unserer gemeinsamen Vision und Allianz ist diese Vereinbarung ein weiterer Schritt in unserer Strategie der Integration der Produktion, um Mehrwert für alle Mitglieder der Lieferkette zu schaffen."



"Das derzeitige Olivenöl-Modell ist nicht nachhaltig und stellt Quantität über Qualität. Wir wissen, dass die Einführung eines neuen Modells ein langfristiges Projekt ist. Es ist aber von grundlegender Bedeutung, die Branche zu transformieren. Die neue Struktur hat zum Ziel, die Qualität zu steigern und gleichzeitig die Umwelt und ihre natürlichen Ressourcen zu schützen, die biologische Vielfalt zu erhalten (https://finance.yahoo.com/news/bertolli-extra-virgin-olive- oil-163900059.html), faire Arbeitsbedingungen zu realisieren und die lokalen Gemeinschaften zu fördern. Wir werden weiterhin die branchenweite Zusammenarbeit fördern, um die Qualität in der gesamten Branche zu verbessern."



Deoleo führt derzeit Aus- und Weiterbildungsprogramme für Landwirte und Olivenölmühlen ein. Darüber hinaus arbeiten die Partner zukunftsorientiert an der Sicherung heimischer Sorten, der Förderung qualitätssteigernder Frühernten und dem Schutz biologischer Vielfalt in Olivenhainen.



Die teilnehmenden Ölmühlen verpflichten sich, strikte Protokolle zum Schutze der Umwelt, Qualität und Nachhaltigkeit einzuhalten. Alle Programmteilnehmer werden vom unabhängigen Institut Intertek (http:// www.intertek.com/?gclid=Cj0KCQjwocPnBRDFARIsAJJcf962UpVcV6Z3pKjrlb5zs MvmTHES6BQpwK6maLLQ_1Qrt-uqhpRtJbAaArxmEALw_wcB) geprüft und zertifiziert.



Spanien ist der weltweit führende Produzent und Exporteur von Olivenöl. Allein in den letzten drei Jahren wurden zusätzlich 128.000 Hektar Anbauflächen für Oliven angelegt und 100.000 Hektar vom traditionellen zum Intensiven Anbau umgewandelt. Das Land hat in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 1,3 Millionen Tonnen Olivenöl pro Jahr produziert.



Aufgrund des gestiegenen Angebots und der preislichen Abwertung der Rohware befindet sich die Branche jedoch in einer kritischen Situation. Als Reaktion darauf hat die globale Olivenölindustrie einen umfassenden Transformationsprozess eingeleitet, der ein frisches, nachhaltigeres Geschäftsmodell erfordert.



"Die Sicherung der Lieferkette hat das Ziel, Verbrauchern weltweit bestmögliche Olivenöle zu liefern, die mit den nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Methoden gewonnen werden", sagte Miguel de Jaime.



Über Deoleo (https://deoleo.com/?lang=en)



Deoleo ist ein multinationaler Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Spanien und der weltweit meistverkaufende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 15 Ländern. Deoleo ist bekannt für weltweit führende Marken wie Bertolli - die meistverkaufte Marke in den USA - und Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe.



