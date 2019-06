Unterföhring (ots) -



Juni 2018: Eine Fußballmannschaft kämpft in der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands um ihr Überleben. Juni 2019: Skrupellose Betrüger nutzen vor Ort die Sensationsgier von Touristen zur dreisten Abzocke: "Viele Taxifahrer bringen die Urlauber für kleines Geld erst einmal zu einer ganz anderen Höhle. Bemerkt man diesen Schwindel und will die echte Tham-Luang-Höhle besuchen, zahlt man dann natürlich noch einmal einen weitaus höheren Preis. Auf dem Weg zum eigentlichen Schauplatz des Dramas gibt es Marktstände, die Blumen, Marmeladen und Glücksbringer verkaufen, die sich kein Thailänder zu den Preisen jemals leisten könnte. Dass ausgerechnet so eine Tragödie zu so einem Zirkus verkommt, ist wirklich unmoralisch und an Dreistigkeit kaum zu überbieten", beschreibt Peter Giesel die Zustände rund um die skurrile Touristenattraktion.



Diese und weitere schamlose Betrugsmaschen an beliebten Reisezielen deckt Peter Giesel in der kabel eins-Reihe "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" zum Start der Ferienzeit ab Donnerstag, 27. Juni 2019, um 20:15 Uhr auf. Ob Sonnenmilch ohne UV-Schutz in Goa, gefährliche Parfüm-Essenzen in Hurghada oder ein falscher Touristenpolizist vor dem Königspalast in Bangkok - Peter Giesel zeigt, wie unverfroren Touristen im Urlaub in die Falle gelockt werden: "Ich finde die Geschichte mit der Fake-Sonnenmilch in Goa echt krass, weil das unter Umständen wirklich lebensgefährlich sein kann."



Neben Thailand, Indien und Ägypten begibt sich der Betrugsexperte in der neuen Staffel außerdem nach Hongkong, Zypern, Santorin und Malta, sowie nach Amsterdam, Neapel und Krakau.



"Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur", fünf Folgen ab 27. Juni 2019, um 20:15 Uhr immer donnerstags bei kabel eins.



