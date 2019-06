Hammelburg/Bayern (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr übt vom 28. Juni bis 4. Juli 2019 im Raum Lindau und Oberallgäu. Die Übung unter dem Namen Blue Flag / Fo(u)r Peace Central Europe 2019 bildet den Abschluss des multinationalen Militärbeobachter-Lehrganges.



Für die 41 Lehrgangssteilnehmenden aus 27 Nationen stellt das Handlungstraining den Hö-hepunkt der Ausbildung zum Military Expert on Mission dar. Unter ihnen befinden sich in diesem Jahr auch 25 zukünftige Militärbeobachterinnen aus 23 Nationen. Mit diesem Lehr-gang leistet das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr einen wichtigen Beitrag für die Vereinten Nationen.



Um Ihnen weitere Hintergrundinformationen zum Ablauf der Übung, der Initiative "Frau, Frieden und Sicherheit" sowie zur Ausbildung von UN-Militärbeobachtern zu geben, laden wir Sie zu einem Pressegespräch ein.



Neben dem Vertreter der Stadt Lindau, Haupt- und Personalamtsleiter Thomas Nuber, wer-den auch die Kommandeure der Ausbildungszentren aus den vier beteiligten Nationen (Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande) anwesend sein.



Nach dem Pressegespräch besteht die Möglichkeit für Interviews mit den beteiligten Perso-nen. Darüber hinaus ist es beabsichtigt, Pressetermine für die Berichterstattung während der freilaufenden Abschlussübung zu vereinbaren.



Wir laden hiermit alle Medienvertreter zum Pressetermin ein.



Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Vereinte Nationen Ausbildungszentrum Bundeswehr Telefon: +49 (0) 9732 / 784 - 5034 Fax: +49 (0) 9732 / 784 - 5199 E-Mail: VNAusbZBwS3@bundeswehr.org