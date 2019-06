Zürich (ots) -



e-domizil erzielt bei Buchungen für Sommerferien einen Rekord für

das Reiseland Schweiz. +14% Wachstum gegenüber Vorjahr kann e-domizil

bereits verzeichnen. Insbesondere Nischenprodukte wie Agrotourismus,

Ferien im Baudenkmal oder Alphütten & Maiensässe sind bei den Kunden

besonders beliebt.



Die Schweiz ist das beliebteste Reiseland von e-domizil Kunden



Nie zuvor blieben so viele Kunden von e-domizil in den

Sommerferien im eigenen Land. Bis heute verzeichnet e-domizil ein

Wachstum von +14% ggü. Vorjahr für die Monate Juni bis August. Die

Schweiz wird momentan dem nahen Ausland bevorzugt. Insbesondere

beliebt sind die klassischen Bergdestinationen Berner Oberland

(+30%), Wallis (+22%) und Graubünden (+16%) und die Sonnenstube

Tessin (+19%). Daniel Koller, Geschäftsführer von e-domizil, nennt

verschiedene Gründe für diesen Zuwachs: "Zum einen animieren die

warmen Sommer in den vergangenen Jahren in der Schweiz zu bleiben.

Zum anderen spielen die derzeitig heiss diskutierten Umweltthemen in

unsere Hand. Ferien in der Schweiz können bequem per öV oder mit dem

Privatauto angetreten werden, ohne zu fliegen."



Derzeit liegt der Gesamtumsatz von e-domizil 7.5% im Plus. Für die

Sommerferien werden noch kurzfristige Buchungen erwartet. Sehr

positiv sind auch die Aussichten auf die Herbst- und Wintersaison,

sagt Koller. Für das Zielland Schweiz entwickelt sich der Reiseumsatz

mit +46% und gesamthaft über alle Zielländer mit +35% ebenfalls sehr

positiv.



Nischenprodukte werden immer attraktiver



Nebst den normalen Ferienhäusern und -wohnungen boomen

Nischenprodukte bei den e-domizil Kunden. Die 2017 zusammen mit

Schweiz Tourismus lancierte Kampagne "Alphütten & Maiensässe" wächst

weiterhin (+6.5%), obwohl das Angebot limitiert und auch schnell

ausgebucht ist. Ein weiteres beliebtes naturnahes Produkt sind die

Angebote von Agrotourismus Schweiz, bei welchem e-domizil der

technische Anbieter ist. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet

e-domizil ein Wachstum von 25%, über die neue Webseite von

Agrotourismus Schweiz sogar ein Plus von 99%. Als drittes

Nischenprodukt darf e-domizil die Ferienhäuser von Ferien im

Baudenkmal vermarkten. Die 30 Baudenkmäler sind äusserst beliebt und

weisen ganzjährig eine hohe Auslastung aus, sodass das Produkt

bereits +43% ggü. Vorjahr liegt.



"Der Erfolg dieser Nischenprodukte korreliert mit dem Trend zum

nachhaltigen Reisen und bewusst Ferien machen, um in den Ferien

richtig abschalten zu können. Das Motto "Zurück zur Natur" steht bei

den Produkten Alphütten & Maiensässe sowie Agrotourismus im Fokus.

Bei Ferien im Baudenkmal zieht die Kombination aus Schweizer

Geschichte und Architektur sowie moderne Annehmlichkeiten die Kunden

an", begründet Koller die positive Entwicklung bei den

Nischenprodukten.



Berücksichtigt wurden Buchungen bis Buchungsdatum 23.06.2019. Für

Sommerferien wurden die Monate Juni-August berücksichtigt.



