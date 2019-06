Zentrale Komponente des Prelink-Systems ist der Abschlussblock, mit dem der Kabelanschluss schnell, einfach und prozesssicher realisiert wird. Die kleine Baugröße des Kontaktblockes macht es möglich, die Datenkabel außerhalb des Wagen einsatzfertig vorzufertigen und dann in die Wagen einzubauen. Hierfür reicht zum Einziehen ein minimaler Lochdurchmesser von nur 12 mm aus. Nach der Verlegung der Kabel wird je nach anzuschließendem Netzwerkgerät der passende Steckverbinder montiert. Hierfür stehen sowohl RJ45 als auch M12 D- oder X-kodierte Steckverbinder (Buchse oder Stift) für bis zu 10 Gbit/s Datenübertragung zur Verfügung. Diese Vielfalt der Steckgesichter mit der immer gleichen Prelink- Anschlusstechnik bietet insbesondere für die langen Nutzungsperioden in der Bahntechnik Flexibilität und Investitionssicherheit. Gleichzeitig vereinfacht das System die Montage und macht sie so schneller und zuverlässiger.

Eine aktuelle Neuerung sind die M12-Buchsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...