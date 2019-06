Der Goldpreis entwickelte sich in den letzten Handelstagen im Rahmen unserer Erwartungen. Das von uns in unserer letzten Kommentierung vom 21.06. skizzierte Bewegungsziel von 1.430 US-Dollar wurde zwischenzeitlich erreicht. Damit ist Gold nun in ein entscheidendes Stadium der Rally eingetreten. Die zentrale Frage lautet hierbei: Kann Gold die exzellenten Voraussetzungen nutzen und die Rally weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...