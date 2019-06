Die Beratungs- und Investmentgesellschaft Stern Stewart übernimmt die Osram-Tochter Siteco, wie Osram am Dienstag in München mitteilte. Siteco erwirtschaftete zuletzt 200 Millionen Euro Umsatz und hält rund 900 Mitarbeiter. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Stern Stewart kennt das Unternehmen bereits gut, die Beratungsgesellschaft hat die Tochter in den vergangenen zwei Jahren beim Umbau beraten. Nach jahrelangen Verlusten und einem Stellenabbau schrieb Siteco zuletzt operativ wieder schwarze Zahlen.

Börsianer nahmen der Verkauf positiv auf und hoben den Wert der Osram-Aktie im heutigen Handelsverlauf um 2,7 Prozent an. Interessant hierbei ist die bereits seit einigen Handelstagen laufende Erholungsbewegung im Wertpapier. Nach einem ...

