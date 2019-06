NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Dienstag knapp behauptet starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,1 Prozent nach. Vor dem zum Ende der Woche stattfindenden G20-Gipfel wird mit Zurückhaltung am Markt gerechnet. "Nach den kräftigen Aufschlägen in der vergangenen Woche legten die Märkte zu Wochenanfang eine Ruhepause aus", so Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. "Eine Flaute im Nachrichtenfluss, Müdigkeit und eine allgemein abwartende Haltung vor dem G20-Gipfel scheinen hierbei einen Rolle zu spielen." Vorsicht sei noch immer gerechtfertigt, so Senior-Stratege Kenneth Broux von Societe Generale. Offensichtlich lägen die Hürden für einen "Waffenstillstand" zwischen den USA und China weiterhin hoch. Es bestehe nach wie vor die Gefahr, dass die USA die Strafzölle auf die restlichen 300 Milliarden Dollar an chinesischen Importwaren auf 25 Prozent erhöhen.

Konjunkturseitig steht die Veröffentlichung des Case-Shiller-Hauspreisindex für April an, als auch Daten zu den Neubauverkäufen für den Monat Mai. Zudem wird der Index für das Verbrauchervertrauen für Juni publiziert. Gegen 19.00 Uhr MESZ wird ferner Fed-Chef Jerome Powell eine Rede zum Thema Economic Outlook and Monetary Policy Review halten.

Politische Großwetterlage treibt Anleger in "sichere Häfen"

Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Unsicherheiten bleiben sichere Anlagen wie Gold und US-Staatsanleihen gefragt. Im asiatischen Handel war die Feinunze auf ein neues Sechsjahreshoch von 1.439 Dollar gestiegen. Aktuell kommt sie wieder etwas zurück auf 1.427 Dollar, liegt damit aber im Vergleich zum Freitag immer noch 0,5 Prozent im Plus. "Der Weg nach oben steht offen", sagt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. "Erst bei 1.520 Dollar ergeben sich größere Widerstände", meint er mit Blick auf den Chart des Goldpreises. Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um etwa 2 Basispunkte auf 2,00 Prozent. Zeitweise lag die Rendite schon unter dieser Marke.

Die Ölpreise geben geringfügig nach. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt um 0,2 Prozent auf 57,80 Dollar. Brent ermäßigt sich um 0,1 Prozent auf 64,77 Dollar. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Konflikt Iran-USA die Preise in der vergangenen Woche nach oben getrieben hatte. Übergeordnet stütze dieses Thema den Markt jedoch weiter, heißt es. Auch der schwächere Dollar verhindere größere Rücksetzer der Ölpreise.

Die US-Währung wird von der Erwartung gebremst, dass die Federal Reserve im kommenden Monat die Zinsen senken wird, um eine etwaige Wirtschaftsschwäche aufzufangen. Zwar hat sich der Euro von seinem Tageshoch, das er am Morgen bei rund 1,1415 Dollar erreichte, wieder entfernt und notiert aktuell bei etwa 1,1390 Dollar, doch dürfte die Zwischenerholung des Dollar nicht nachhaltig sein. Die Analysten der italienischen Bank Unicredit erwarten, dass der Greenback weiter abwertet. Ein Anstieg des Euro über das Niveau von 1,1450 Dollar würde nach Ansicht der Analysten den Weg bis zur Marke von 1,15 Dollar freimachen.

Übernahme durch Abbvie lässt Allergan haussieren

Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von Abbvie vorbörslich um 8,5 Prozent nach. Der Pharmakonzern übernimmt den für Botox bekannten Pharmakonzern Allergan in einem 63 Milliarden US-Dollar schweren Deal, wie die Konzerne gemeinsam mitteilten. Abbvie zahlt 188,24 Dollar je Allergan-Aktie, was einer Prämie von rund 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Montag entspricht. Die Allergan-Aktie reizt dieses Potenzial jedoch nicht aus: Sie steigt um rund 32 Prozent auf 170,56 Dollar.

Die Übernahme lenkt derweil den Blick auf Mylan, deren Aktienkurs um 2,2 Prozent steigt. Das Unternehmen gelte wegen der Nähe seiner Produkte als einer der "Haupt-Peers" und gerate daher in den Strudel der Übernahmespekulationen, erklärt ein Händler.

Gefragt ist auch die Aktie des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens Lennar. Sie steigt um 3,6 Prozent, nachdem Lennar gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und für die kommenden Quartale steigende Margen in Aussicht gestellt hat.

