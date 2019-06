Unterföhring (ots) -



Felix Neureuther, Hella von Sinnen oder Daniel Aminati? Wer singt in der neuen ProSieben-Show "The Masked Singer" als Astronaut? Schwebt Vanessa Mai oder Yvonne Catterfeld als Schmetterling über die Bühne? Oder steckt hinter der Maske eine ganz andere Frau? Wollen Michael Mittermeier oder Nelson Müller als Grashüpfer die Gesangs-Welt erobern? Wer singt unter der Panther-Maske? Und wer will sich als Oktopus einen Namen machen? Zehn singende Masken. Zehn Promis hinter den Masken. Eine große Show. Und eine große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Am Donnerstag, 27. Juni 2019, startet "The Masked Singer", das größte TV-Rätsel Deutschlands, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Nur insgesamt acht Personen kennen alle Namen der Undercover-Sänger. Einer davon ist Moderator Matthias Opdenhövel: "Der Cast ist großartig! Es sind Prominente dabei, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie mitmachen. Aber alle waren sofort Feuer und Flamme." Auch für ihn gilt strengste Geheimhaltung: "Ich schweige wie ein Grab. Selbst meine Familie und Kinder wissen nix, obwohl sie mich schon die ganze Zeit löchern. Auch ihnen wird die Kinnlade runterfallen, wenn die Promis die Masken abnehmen."



Bei "The Masked Singer", der besten, verrücktesten Show der Welt, treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplett verhüllen. "Ich glaube, einige möchten sich mal von ihrer ganz anderen Seite zeigen. So ein Kostüm ist ja auch eine Art Tarnkappe. Somit kann man sein bisheriges Image schnell mal um 180 Grad drehen", vermutet Matthias Opdenhövel. Das Rateteam aus Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner sowie Max Giesinger und die Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Für den maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen aus dem Publikumsvoting heißt es am Ende der Show: runter mit der Maske! "The Masked Singer" wird produziert von EndemolShine Germany.



Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.



"The Masked Singer" ab Donnerstag, 27. Juni 2019, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.







Mehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.de und weitere Hintergründe zur Geheimhaltung, der aufwändigen Herstellung der Masken und Interviews sowie Fotos zum Download gibt es auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/themaskedsinger



Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" gibt es außerdem während der Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.







