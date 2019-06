Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die westchinesische Gemeinde Chongqing hat am 22. Juni 37 "goldene Ideen" ausgezeichnet, um die integrierte Entwicklung von Kultur und Tourismus zu fördern. Die Gewinner aus aller Welt wurden von der Kommunalregierung bekanntgegeben. Die ersten Preisträger wurden mit einem Preisgeld von 100.000 Yuan belohnt. Das Event wurde vom kommunalen Ausschuss für Kultur- und Tourismusförderung von Chongqing ausgerichtet.



Chongqing hat den internationalen Wettbewerb am 16. Januar gestartet, um frische Ideen, Pläne und Vorschläge für die integrierte Entwicklung des Kultur- und Tourismusprogramms der Stadt zu sammeln. Mit dem Wettbewerb konnte Chongqing auch sein urbanes Profil schärfen und seine touristischen und kulturellen Ressourcen herausstellen, um mehr Touristen und Marktteilnehmer anzulocken.



Die Beiträge für den "Goldene Ideen"-Wettbewerb wurden in Chinesisch und Englisch eingereicht, was das internationale und professionelle Format des Wettbewerbs unterstreicht. Seit Beginn des Wettbewerbs wurden insgesamt 693 qualifizierte Arbeiten eingereicht. Mitgemacht haben normale Bürger und Touristen aus aller Welt neben Gelehrten und Experten von Universitäten und Institutionen aus den USA, Australien, Singapur, Polen und anderen Ländern und Regionen. Unter den Gewinnern finden sich Forschungsinstitute und Planungsorganisationen für kulturellen Tourismus, führende Experten und wichtige Meinungsbildner aus der Wirtschaft sowie Experten für kulturellen Tourismus aus Australien, Taiwan und anderen Ländern und Regionen.



Die prämierten "goldenen Ideen" drehen sich um die integrierte Entwicklung von Kultur und Tourismus sowie die Vernetzung der Sektoren. Im Mittelpunkt stehen Chongqings fünf Tourismusmarken: Drei Schluchten, Gebirgsstadt, Lokale Kultur, Thermen und Landschaft. Sie bieten eine Bühne für die kulturellen, historischen und regionalen Besonderheiten der Stadt. Die Meinungen und Vorschläge sind plausibel, frisch und realisierbar und werden die Erneuerung der kulturellen Tourismusbranche Chongqings unterstützen. Diese goldenen Ideen sind ein innovatives Signalfeuer für Chongqings kulturelle Tourismusbranche.



Chongqing wird aus diesem Event Kapital schlagen und sein Profil als Kulturdestination schärfen. Geplant sind die Ankurbelung des lokalen Tourismussektors, die Stimulation der qualitätsfokussierten Entwicklung, die Verbesserung der Lebensqualität und die Entwicklung von Chongqing in eine attraktive und weltbekannte Kultur- und Tourismusdestination.



Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen englischen Website: http://www.cq.xinhuanet.com/2019/cqwljdz/mobile_e.htm bzw. der offiziellen chinesischen Website: http://www.cq.xinhuanet.com/2019/cqwljdz/mobile.htm



