Am 26.06.2019 um 9 Uhr legt die Energiedistribution Experten Service Point aus Sontra, Nordhessen, den Schalter um und veröffentlicht Ihr eigenes Vertriebsportal, das eNet X.



Der Weg dahin war extrem steinig.



Vor 2 Jahren entschied die Experten Service Point GmbH, kurz ESP, IT-Dienstleistungen nicht mehr in fremde Hände zu legen, sondern hausintern eine eigene Software zu entwickeln.



Die Jocoon GmbH, 100%-ige Tochterfirma der ESP übernahm diesen Part der Entwicklung.



Innerhalb dieser Zeit wurde durch das 6-köpfige Team knapp 10 Millionen Zeilen Code geschrieben und eine komplett eigene Datenbasis geschaffen, um aus der Software perspektivisch für den Energievertrieb, Energieversorger und auch anderen Organisationen die "eierlegende Wollmilchsau" zu stricken.



Nachdem der bisherige IT-Dienstleister von diesem Vorhaben Kenntnis erlangte, musste ESP mit einigen Einschränkungen kämpfen. Es konnten keine Auswertungen mehr zuverlässig gezogen werden und die Provisionsabrechnung im Juni konnte nicht erstellt werden. Zuletzt musste sogar ein Gericht im Zuge eines einstweiligen Verfügungsverfahrens gegen den alten IT Dienstleister eingeschaltet werden.



Der alte IT-Dienstleister verlange auf erpresserische Art und Weise die 10 fache Summe als in den letzten 8 Jahren üblich, wenn ESP noch im Juni abrechnen wolle und möchte den Datenstamm der ESP nicht zur Verfügung stellen.



Das Gericht teilte allerdings die rechtliche Auffassung der ESP und erließ am 25.06.2019 die einstweilige Verfügung.



Das Verhalten des alten IT-Dienstleisters gipfelt aktuell darin, dass Geschäftspartner technisch daran gehindert werden, per Schnittstelle an die neue Software zu übermitteln.



Dies alles hält die ESP nicht davon ab, am 26.06.2016 den Schalter umzulegen und in eine neue Software-Ära aufzubrechen.



Diese Software vereint innovative Vertriebsgedanken mit zukunftsweisender Produkt- und Tarifverarbeitung mit dem Schwerpunkt Energieberatung.



Aber selbstredend ermöglicht die modular aufgebaut Software viele weitere Einsatzmöglichkeiten.



Zudem wird sie externe Tools wie Warenwirtschaftssysteme, Kassensysteme, Kommunikationstools, Personalsoftware und weitere CRM Systeme überflüssig machen.



Weiterhin legen die Entwickler sehr großen Wert auf Datensicherheit und alle Details um die Einhaltung der DSGVO.



Ziel ist es, Arbeitsprozesse auf allen Seiten zu verschlanken und zu vereinfachen, damit mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: Das Business.



Zu den Firmen:



Die Experten Service Point GmbH mit Sitz in Sontra ist seit 2010 im Energiebereich in Deutschland, Österreich und Polen tätig und sorgte seit dem dafür, dass Verbraucher und Unternehmen bei ca. 25 TWh Energie kräftig Geld sparen. Über 3000 aktive Vertriebspartner deutschlandweit sorgten dafür.



Die Jocoon GmbH, ebenfalls mit Sitz in Sontra ist 100%-ige Tochterfirma der ESP. Jocoon entwickelt die hauseigene Software und sorgt mit Ihren Marketingfachleuten dafür, dass mittelständische Unternehmen sich mit der Digitalisierung beschäftigen.



