Männer- und Frauen-Fußball dominieren am Donnerstag, 27. Juni 2019, das ZDF-Sportprogramm: Bei der U21-Europameisterschaft in Italien trifft die DFB-Auswahl im Halbfinale auf Rumänien. Das ZDF überträgt live ab 17.40 Uhr. Reporter in Bologna ist Oliver Schmidt, Jochen Breyer moderiert.



Titelverteidiger Deutschland hatte sich trotz des 1:1-Unentschiedens gegen Österreich in der EM-Gruppe B auf dem ersten Platz behauptet. Die Rumänen setzten sich in der Gruppe C knapp vor Frankreich durch.



Ab 20.15 Uhr steht die Frauenfußball-WM in Frankreich im Fokus von "ZDF SPORTextra": Claudia Neumann kommentiert das WM-Viertelfinalspiel Norwegen gegen England live aus Le Havre.



U21-Fans können ab 21.00 Uhr auch das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich im Livestream bei ZDFsport.de verfolgen. Das Spiel in Reggio Emilia kommentiert Martin Schneider.



WM-Frauenfußball gibt's auch am Freitag, 28. Juni 2019, im ZDF: Live ab 20.15 Uhr überträgt das Zweite das Viertelfinalspiel zwischen den beiden Top-Favoriten Frankreich und USA - für viele Beobachter das vorgezogenen WM-Finale. Live-Reporter im Pariser Prinzenparkstadion ist Norbert Galeske.



