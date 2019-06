Die Niedrigzinspolitik und globale Krisen treiben den Goldpreis. Immer mehr Spekulanten heizen die Rally zusätzlich an. Erste Analysten warnen vor Übertreibungen.

Russlands Präsident Wladimir Putin dürfte sich in diesen Tagen bestätigt fühlen. Die Notenbank seines Landes stockt seit Jahren massiv ihren Goldbestand auf, getrieben von Putins Ziel, den Anteil des US-Dollars an den Devisenreserven zu reduzieren. Seit 2015 hat Russlands Zentralbank jedes Jahr mehr als 200 Tonnen Gold gekauft, wie Zahlen des World Gold Council zeigen.

Besonders aktiv waren die Notenbanker zwischen August 2018 und Februar 2019, als sie regelmäßig mehr als 30 Tonnen pro Monat in die Tresore legten. Nun wird klar: Russlands Notenbanker haben bei ihren Käufen ein beeindruckendes Timing bewiesen. Der Wert der über 2.000 Tonnen umfassenden Goldreserven dürfte allein seit Jahresbeginn um einen Milliardenbetrag gestiegen sein.

Am Montag kletterte der Goldpreis auf 1.430 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm). Das ist der höchste Stand seit über sechs Jahren. Noch Ende 2018, Anfang 2019, als Russlands Notenbanker kräftig zukauften, notierte der Preis innerhalb einer engen Preisspanne zwischen 1.200 und 1.250 Dollar pro Unze. Doch seit Anfang Juni gibt es bei den Investoren kein Halten mehr: Innerhalb von drei Wochen ist der Goldpreis um mehr als elf Prozent gestiegen.

Auslöser der Goldrally waren die Ankündigungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed, zu einer noch lockereren Geldpolitik zurückzukehren. Die Aussicht, dass die Leitzinsen in den USA und Europa bereits im Juli sinken könnten, ließ die Anleiherenditen dies- und jenseits des Atlantiks abrutschen und schwächte zuletzt besonders den Dollar.

Schwächerer Dollar hilft

Der Höhenflug der US-Währung habe den Goldpreis lange gebremst, jetzt dürfte die Schwäche des Dollars dem Edelmetall "weiter Auftrieb verleihen", prognostiziert Nitesh Shah, Rohstoffstratege beim US-Vermögensverwalter Wisdom Tree. Gold wird auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt.

Eine starke US-Währung verteuert Käufe in wichtigen Märkten wie China, Indien, der Türkei oder dem Iran, in denen Gold als Schmuck und Wertaufbewahrungsmittel extrem gefragt ist. Daher drückt ein starker Dollar üblicherweise auf die Goldnachfrage, was auch den Preis belastet.

Unterstützt ...

