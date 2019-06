Das Geldhaus um den Finanzinvestor Advent will am 11. Juli ihr Debüt an der Wiener Börse feiern. Bis zu 11,2 Millionen Aktien werden dabei angeboten.

Die aus dem Osteuropa-Geschäft der früheren Kärntner Krisenbank Bank Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank will am 11. Juli ihr Debüt an der Wiener Börse feiern. Der Schritt aufs Parkett soll bis zu knapp 260 Millionen Euro einbringen, wie die Addiko Bank am Dienstag mitteilte.

Der Erlös geht einzig und allein an die Alteigentümer um den Finanzinvestor Advent. Angeboten werden inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 11,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 19 bis 23 Euro, die von institutionellen ...

