Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695 -



Der Hotel Innovations-Award geht in diesem Jahr an das Projekt

"Stay Kooook". Das neuartige Konzept vereint die Vorteile

verschiedener Übernachtungsformen in einem Angebot und bietet ein

individuelles Erlebnis für unterschiedliche Gästebedürfnisse. Dank

intelligentem Raumdesign kann die Geschäftsidee an verschiedenen

Orten umgesetzt werden. 2020 wird das "Stay Kooook Live Bern"

eröffnet.



GastroSuisse und die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit

haben den Hotel Innovations-Award am Hotel Innovations-Tag am 25.

Juni in Zürich verliehen. Daniel Borner, Direktor GastroSuisse,

würdigt das Gewinner-Konzept:"Stay Kooook überzeugt mit der

Innovation, die Vorteile verschiedener Übernachtungsmöglichkeiten,

von Hotels über Airbnb bis zu Langzeitaufenthalten, unter einem Dach

zu vereinen. Dies bietet dem Gast ein individuelles, auf seine

Bedürfnisse abgestimmtes Erlebnis, welches gleichzeitig lokal

verankert ist." Mit dem Gewinn des Hotel Innovations-Awards ist ein

Umsetzungs-Coaching im Wert von 15'000 Franken verbunden.



Die Idee hinter dem Konzept Stay KooooK ist es, dem Gast die

Lockerheit von Airbnb, den Komfort eines Langzeitaufenthalts und die

Sicherheit eines Hotels zu bieten. Dies soll unter anderem durch

Serviceangebote, Gemeinschaftsbereiche und lokale Hosts als

Ansprechpartner für die Gäste gelingen. Ein wichtiger Aspekt ist auch

die lokale Verwurzelung durch die Zusammenarbeit mit regionalen

Anbietern. Dank intelligentem Raumdesign und effizienter

Flächennutzung kann das Konzept sowohl in grösseren als auch in

kleineren Objekten flexibel umgesetzt werden. Somit kann es auch als

Vorbild für kleinere und mittlere Hotels fungieren. Hinter dem

Projekt "Stay Kooook" steht die SV Group, welche das Stay KooooK Live

Bern im Jahr 2020 eröffnen wird.



Für den Hotel Innovations-Award 2019 sind über dreissig

Bewerbungen eingegangen. Das Spektrum der eingereichten Konzepte war

in diesem Jahr besonders breit. Erstmals zielten die Innovationen

auch auf digitale Lösungen ab. Die Jury des Hotel Innovations-Awards,

bestehend aus ausgewiesenen Hotel- und Tourismusexperten, hat vier

Nominierte bestimmt: Bed & Breakfast Alte Gärtnerei, Härkingen (SO),

Digitale Dorfstrasse, Adelboden (BE), HYPER Hideaways, Scoul (GR),

und Stay KooooK, Bern (BE), welches zum Gewinner gewählt wurde.



Jury Hotel Innovations-Award



Hans R. Amrein, Redaktionsleiter "Hotelier"

Christian Laesser, Professor Universität St. Gallen

Nicoletta Müller, Inhaberin Beratungsfirma Innovation, Sales &

Marketing

Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus

Philippe Pasche, Direktor Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit

Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse und Hotelier

Regula Straub, Geschäftsführerin Schweizer Berghilfe



Partner Hotel Innovations-Award

Schweizer Berghilfe, "Hotelier", "GastroJournal"



GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband

mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26

Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe

gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes und bildet ungefähr

8000 Lernende aus.



Originaltext: GastroSuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2



Kontakt:

GastroSuisse, Kommunikation, Telefon 044 377 53 53,

communication@gastrosuisse.ch