Diese Woche kommt die Nutzfahrzeug-Sparte von VW an die Börse. Bisher verläuft die Emission gut, das Interesse der Investoren ist da.

Der Börsengang von Traton geht in die heiße Phase. Die Nutzfahrzeug-Gruppe der Volkswagen AG will am 28. Juni ihr Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Das Münchener Unternehmen bietet einschließlich einer Mehrzuteilungsoption bis zu 57,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 33 Euro an.

Insgesamt könnte der Börsengang, neudeutsch Initial Public Offering, IPO, genannt, damit bis zu 1,9 Milliarden Euro schwer werden. Das Geld soll in Investitionen in die Elektromobilität und in das autonome Fahren sowie in die internationale Expansion fließen.

Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger läuft noch bis zum 27. Juni mittags. Wenn Traton die Preisspanne voll ausschöpfen kann, wird das Unternehmen mit rund 16,5 Milliarden Euro bewertet. Bis zu 11,5 Prozent der Aktien befinden sich nach dem Börsengang im Streubesitz, in weiteren Platzierungen können es am Ende bis zu 24,9 Prozent werden. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem IPO für Anleger:

Was passiert kurz vor dem IPO?

Rund vier Wochen vor dem Tag X gibt das Unternehmen eine offizielle Absichtserklärung für den Börsengang ("Intention to float") ab. Bei Traton geschah das Anfang Juni. Die vertraulichen Studien der das IPO begleitenden Banken zur Bewertung wurden an potenzielle Investoren verteilt, die Analysten sind eingestimmt worden.

Nach Angaben aus Bankenkreisen ist die Emission aktuell deutlich überzeichnet. Ob allerdings das obere Ende der Preisspanne erreicht wird, ist noch offen. Seit der Veröffentlichung des Börsenprospekts können die Aktien gezeichnet werden. Die Vorstände und Investmentbanken werben auf Roadshows für das neue Wertpapier.

Den größten Anteil zeichnen in der Regel Profianleger aus dem Ausland, inländische Investoren erwarben im langjährigen Schnitt einen Anteil von rund fünf Prozent an heimischen Emissionen. Bei Traton gibt es dem Vernehmen nach institutionelle Investoren aus Schweden, Deutschland und den USA, die sich stärker engagieren wollen.

Welche Rolle spielt der Ankeraktionär?

Der schwedische Pensionsfonds AMF Pensionsförsakring AB (AMF) wird ein Ankeraktionär von Traton. Er hat sich bereit erklärt, Aktien im Wert von 200 Millionen Euro zu zeichnen. Auch beim IPO der RWE-Tochter Innogy hatte es mit dem US-Vermögensverwalter Blackrock einen Ankeraktionär gegeben. Bei Emissionen könne man solche Reservierungen für langfristig orientierte Investoren als Vertrauensbeweis sehen, sagt ein Investmentbanker. Ankerinvestoren sind aber ...

