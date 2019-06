Digitalversicherer Lemonade greift in Deutschland an. Der Markteintritt treibt die heimische Konkurrenz an: Sie planen die Gegenwehr mit einem Ausbau ihrer Versicherungsangebote.

"Das ist natürlich eine Kampfansage. Ein ziemlich mutiges Statement. Aber eines, das vor allem die Konkurrenz belebt." Coolness gehört zum Geschäftsmodell der so genannten Insurtechs, jener jungen Versicherungsunternehmen, die mit digitaler Technik und alternativen Geschäftsmodellen das fade Graubrot Versicherungspolice zum Lifestyle-Produkt aufmotzen wollen. Deshalb reagiert Getsafe-Gründer Christian Wiens betont gelassen auf den jüngsten Markteintritt des US-Konkurrenten Lemonade in Deutschland. Die kommen mit fast einer halben Milliarde Dollar Investorengeld im Rücken über den Atlantik und bieten eine gebündelte Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung zum Einstiegspreis von vier Euro pro Monat an? Und wenn schon. Heimische Anbieter wie Getsafe, One Insurance oder Coya beeilen sich, ihr Produktportfolio auszuweiten und bald als Vollversicherer gegenzuhalten.

Tatsächlich ist es nicht besonders schwierig, und deshalb auch kein Zufall, dass die Start-ups aus der Versicherungsbranche ihre ersten Kunden mit Hausrat- und Haftpflichtversicherungen köderten. Die sind wenig komplex, lassen sich mit ein paar Informationen und Klicks abschließen oder auch wieder kündigen und lösen deshalb das wichtigste Versprechen ihrer Anbieter ein: unbürokratisch und flexibel zu sein. "Kein Blabla", wie One auf seiner Website ankündigt. "Vergiss Papierkram", lockt Coya. Mit weiteren Sachversicherungen etwa aus dem Kfz-Bereich, Rechtsschutz oder auch Krankenzusatzpolicen wagen sie sich an die ersten größeren Hürden. Die Reifeprüfung der Lebensversicherung will Getsafe bereits im nächsten Jahr absolvieren.

"Das ist der logische nächste Schritt," urteilt Frank Gehrig, Partner und Versicherungsexperte im Frankfurter Büro der Strategieberatung Simon-Kucher & Partners. "Wachstum mit den Kunden, die ich schon habe, ist deutlich günstiger als jemanden zu gewinnen, der null Produkte bei mir hat."

Das Risiko, die mit Versicherungen im Handumdrehen angefütterten Kunden zu vergrätzen, geht damit allerdings auch einher. "Es ist schwierig, ein tolles Kundenerlebnis zu bieten, wenn diese dann doch erst durch 25 Fragen durch müssen. Das ist aber bei den meisten Produktgebern eine realistische Größe bei einer Kfz-Versicherung," warnt Gehrig. "Da stößt die Idee ,wir machen alles schneller, schöner, einfacher für den Kunden' ein bisschen an die Grenzen."Eine Versicherungspolice zu erwerben sei längst nicht mit demselben Spaßfaktor verbunden wie einen Rock im Internet zu bestellen, räumt Oliver ...

