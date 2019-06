Namhaftes südkoreanisches Unternehmen für B2B-e-Commerce setzt erhebliche Einsparungen durch Wechsel des ERP-Support-Anbieters in Investitionen in strategische IT-Initiativen um

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekanntgegeben, dass iMarketKorea, das landesweit führende Unternehmen für B2B-e-Commerce, für den Support seines SAP ECC-Systems von SAP zu Rimini Street gewechselt ist. Infolge des Wechsels zu Rimini Street konnte iMarketKorea seine jährlichen Supportgebühren um 50 Prozent reduzieren. Das Unternehmen kann sein aktuelles stabiles ERP-System jetzt mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels zu Rimini Street nutzen und muss beim von SAP angekündigten Ende des Mainstream-Wartungsfensters für ECC 6 im Jahr 2025 kein Upgrade vornehmen. Aufgrund des erstklassigen ERP-Supports, den das Unternehmen jetzt erhält, wurden die IT-Mitarbeiter von iMarketKorea von der täglichen Backoffice-Systemwartung entlastet. Diese wird jetzt komplett von Rimini Street übernommen. So können sich die Mitarbeiter auf mehr strategische Projekte innerhalb ihres Unternehmens konzentrieren und diese unterstützen.

Abhängigkeit vom Software-Anbieter fällt weg, eigener IT-Fahrplan kann verfolgt werden

iMarketKorea hat sein SAP-System im Jahr 2012 implementiert. Heute liefert das Unternehmen elektronische Produkte an Tausende von Unternehmenskunden im ganzen Land und wickelt Zehntausende von Aufträgen in Echtzeit ab. Das Unternehmen betreibt jetzt einen e-Marktplatz, eine e-Commerce-Website und ein Lagerverwaltungssystem.

iMarketKorea war mit seiner stabilen ECC 6.0-Plattform zufrieden und hatte kein Bedürfnis, ein Upgrade auf S/4HANA vorzunehmen. Außerdem wollte das Unternehmen nicht weiterhin die hohen Kosten für den Wartungssupport tragen, der für seine ECC-Software kein großer Gewinn war. iMarketKorea suchte nach Optionen für externen Firmensupport, um seine Abhängigkeit von SAP zu verringern und seine hohen Supportkosten zu senken. So wurde Rimini Street als externer Partner für den Software-Support ausgewählt. Ausschlagend gebend dafür war die lange Tradition und bewährte Erfahrung von Rimini Street mit der Bereitstellung zuverlässiger, ultraschneller Supportdienste für Tausende von Kunden weltweit. Statt sich auf SAPs Fahrplan für die Produktentwicklung zu verlassen, bei dem der Schwerpunkt offenbar darauf liegt, die Kunden zum Wechsel zu S/4HANA zu bewegen, statt ECC 6.0 aktuell weiterzuentwickeln eine Strategie, mit der die Kunden an die Entscheidungen des Anbieters gebunden werden sollen -, hat iMarketKorea jetzt die komplette Kontrolle über seinen IT-Fahrplan. Infolge des Wechsels zu Rimini Street konnte das Unternehmen den Stress und die Risiken ausschließen, die mit einem zwangsweisen Upgrade zu S/4HANA aufgrund des vom Anbieter angekündigten Endes der Mainstream-Wartung für ECC 6 im Jahr 2025 verbunden wären. Das Unternehmen konnte seine SAP Plattform zudem mit dem Support von Rimini Street vollständig optimieren. Die IT-Teams von iMarketKorea können sich so stattdessen auf die Erstellung und Umsetzung ihres eigenen, geschäftsorientierten IT-Fahrplans konzentrieren, der darauf zugeschnitten ist, bei den Innovationen für das Unternehmen Prioritäten zu verfolgen.

"CIOs und IT-Führungskräfte haben in Südkorea die Aufgabe, die Wachstumsstrategien ihres Unternehmens zu unterstützen, die Effizienz zu erhöhen und Strategien der digitalen Transformation weiterzuentwickeln und zu implementieren und gleichzeitig ihre IT-Gesamtkosten zu senken. Bei iMarketKorea ist es nicht anders", sagte Jo Young-wook, Teammanager bei iMarketKorea. "Dank unserer Entscheidung, zu Rimini Street zu wechseln, konnten wir nicht nur unsere jährlichen Wartungskosten erheblich senken, die bei unseren IT-Gesamtausgaben einen hohen Stellenwert haben. Uns wurde auch ein Weg eröffnet, diese Einsparungen bei Zeit, Geld und Ressourcen wieder in die Planung und Implementierung unserer digitalen Transformation zu investieren."

Wie allen Kunden von Rimini Street wurde iMarketKorea ein Primary Support Engineer (PSE) auf Senior-Level zugeteilt, der bei Problemen und Service-Tickets schnell reagiert und für Probleme eine schnellere Lösung liefert, als das vorher mit dem Anbieter der Fall war. Die PSEs von Rimini Street haben durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit der Software, für die sie Support liefern, und werden jeden Tag rund um die Uhr von einem Team aus technischen Ingenieuren unterstützt. Rimini Street bietet außerdem allen seinen Kunden sein branchenweit führendes Service Level Agreement (SLA) an, in dem eine Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Probleme bzw. 30 Minuten für P2-Probleme garantiert wird.

"In einer Marktumgebung mit hartem Wettbewerb konnten wir bei iMarketKorea die Migration unserer IT-Infrastruktur in die Cloud schnell voranbringen. So konnten wir uns von der Konkurrenz lösen. Gleichzeitig konnten wir dank der Supportdienste von Rimini Street auch unsere internen IT-Ressourcen besser optimieren und unsere IT-Abteilung komplett transformieren", so Jo Young-wook weiter.

"CIOs stellt sich die Herausforderung, die IT-Kosten insgesamt zu senken und gleichzeitig ihre Budgets in innovative IT-Projekte für das Wachstum des Unternehmens zu investieren", sagte Hyung-wook "Kevin" Kim, Landesleiter Südkorea bei Rimini Street. "iMarketKorea konnte sich sowohl die Zeit als auch die Finanzen sichern, die das Unternehmen zur Verfolgung von Projekten der IT-Innovation benötigte. Gleichzeitig wird iMarketKorea so wie alle unsere Kunden mindestens 15 Jahre ab dem Wechsel zu Rimini Street unseren ultraschnellen, preisgekrönten Support für sein auftragsentscheidendes System erhalten können."

