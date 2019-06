Die Batterien in Elektrofahrzeugen arbeiten am effizientesten bei Temperaturen zwischen 10°C und 60°C. Dieses Temperaturspektrum ermöglicht hohe Reichweiten, steigert die Batterielebensdauer und lässt die Batterien effizienter arbeiten. Deshalb müssen die Batterien, abhängig von der Außentemperatur, gekühlt oder beheizt werden. So entstehen neue, komplexe Kreisläufe, die die Anforderungen an die Einzelkomponenten deutlich erhöhen. Continental bietet Schlauchleitungen für die Batterietemperierung mit Öl, Kühlwasser oder Kältemittel.

Kältemittel-Leitungen für die Batterietemperierung

Dazu bedarf es eines ausgefeilten Thermomanagements. Entsprechend komplex gestalten sich die Schlauch- und Rohrleitungssysteme. Bereits heute stellt Continental Lösungen für das Kühlsystem zur Verfügung, die die Hersteller einfach installieren können. Fast 4 Meter lang sind beispielsweise Leitungen für die Batteriekühlung ...

