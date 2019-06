John Sanders tritt nach Kritik an der Unterbringung von Migrantenkindern an der Grenze zu Mexiko zurück. Er werde sein Amt am 5. Juli niederlegen, kündigte Sanders an.

