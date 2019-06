Bundesagrarministerin veröffentlicht die neuen Strukturdaten zum ökologischen Landbau in Deutschland 2018: Der ökologische Landbau in Deutschland ist 2018 deutlich gewachsen. Der positive Trend setzt sich fort. In Zahlen: Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland hat sich um 10,8 Prozent auf rund 1,5 Millionen Hektar (ha) vergrößert. Bildquelle:...

