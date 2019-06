Der spanische Export von Obst und Gemüse von Januar bis April 2019 ist um 8% in der Menge und 6% im Wert gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018 auf insgesamt 5 Millionen Tonnen und 5.370 Millionen EUR gestiegen, so die Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern der Steuerbehörde, die FEPEX aufbereitet hat. Bildquelle: Shutterstock.com Der Verkauf von Gemüse in...

Den vollständigen Artikel lesen ...