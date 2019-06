Der weltgrößte Vermögensverwalter für digitale Anlagen, Grayscale, hat seine bullishe Haltung gegenüber Bitcoin & Co. einmal mehr bekräftigt. In einer Studie kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass Bitcoin das neue Gold ist.Dass eine Digital Asset Management-Firma wie Greyscale Investments, deren Kerngeschäft auf dem Verwalten von Kryptoanlagen basiert, in Kryptowährungen wie Bitcoin Wertschöpfungspotenzial sieht, dürfte Anleger kaum überraschen. Nun haben die Experten eine Studie veröffentlicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...