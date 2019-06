Cappitech, ein führender Anbieter von Reporting- und Informationslösungen für die Finanzdienstleistungsbranche, und IHS Markit, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich geschäftskritischer Informationen, Analysen und Lösungen, haben heute eine Allianz zur Bereitstellung der SFTR-Lösung (Securities Financing Transactions Regulation) von IHS Markit publik gemacht.

Die SFTR-Lösung von IHS Markit wird die preisgekrönte Plattform CapptivateTM von Cappitech integrieren und somit eine erstklassige Lösung bereitstellen, die den SFTR-Reporting-Anforderungen der Branche durch die Automatisierung und Straffung der Transaktionsberichte an Transaktionsregister für alle Wertpapierfinanzierungsinstrumente gerecht wird. Sie wird zudem MiFID-II-Reporting für zusätzliche Instrumente unterstützen, die zum SFTR-Starttermin gehandelt werden.

Pierre Khemdoudi, Managing Director und Global Co-Head of Equities, Data and Analytics, IHS Markit, erklärt: "Die Technologie von Cappitech ermöglicht die Bereitstellung einer Reporting-Lösung, mit der die weitreichenden Anforderungen von SFTR erfüllt werden können. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenführung unseres Know-hows die Automatisierung komplexer Datenverwaltungsprozesse durch eine umfassend skalierbare, kostengünstige und einheitliche Plattform weiter voranbringen wird."

Ronen Kertis, CEO und Gründer von Cappitech, kommentiert: "Wir sind sehr erfreut, mit IHS Markit eine Partnerschaft zur Weiterentwicklung ihrer branchenführenden SFTR-Lösung einzugehen. Die SFTR-Reporting-Fähigkeiten bedeuten eine konsequente Erweiterung unserer Plattform, die bereits einen Großteil der Anforderungen an die Erstellung von Transaktionsberichten weltweit abdeckt. Das Ziel von Cappitech besteht darin, den aufsichtsrechtlichen Meldeaufwand zu verringern, indem wir unseren Kunden Technologien der nächsten Generation bereitstellen, mit denen sie ihre Compliance gewährleisten und gleichzeitig einen Wettbewerbsvorteil erzielen können."

Unternehmen, die der SFTR unterliegen einer Verordnung, die im April 2020 in Kraft treten wird, müssen täglich 155 Datenfelder melden, darunter die eindeutige Transaktionskennung (UTI), die Kennung der juristischen Person (LEI) sowie der Rahmenvertrag für jedes Geschäft. In Kooperation mit Cappitech bietet die SFTR-Lösung von IHS Markit der Branche eine zentrale Lösung für alle Aspekte der SFTR-Meldevorschriften, von der Aggregation, Validierung, Anreicherung und Standardisierung von Daten bis hin zur Überleitung und UTI-Freigabe vor der Meldung an das Transaktionsregister.

Seit 2017 arbeiten führende Finanzinstitute, Pirum Systems und andere Partner mit IHS Markit an der Entwicklung einer SFTR-Reporting-Lösung. Sie wird die Erstellung von Berichten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte an das Transaktionsregister, einschließlich Repo- und Reverse-Repo-Vereinbarungen, Wertpapier- und Rohstoffdarlehen, Prime-Brokerage-Margin-Krediten und Weiterverwendung von Sicherheiten, optimieren.

Über Cappitech

Cappitech ist führender Anbieter von Reporting- und Informationslösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. CapptivateTM, Cappitechs transnationale Compliance-Plattform, automatisiert den Meldeprozess und schafft eine umfassende Übersicht mithilfe eines einzigen, intuitiven Dashboards. Mit Analysen der nächsten Generation revolutioniert Cappitech die Art und Weise, wie Finanzdienstleister ihre Compliance-Anforderungen erfüllen. Geleitet wird Cappitech von einem Expertenteam mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanztechnologieprodukten, die das Vertrauen von globalen Banken, Maklern, Vermögensverwaltern und Unternehmen genießen. Das 2013 gegründete Unternehmen wurde von FinTech Global als eines der innovativsten RegTech-Unternehmen anerkannt und bei den RegTech Insight Awards 2019 als beste Lösung für das Meldewesen ausgezeichnet. Nähere Informationen sind verfügbar unter https://www.cappitech.com.

Über IHS Markit

IHS Markit (Nasdaq: INFO) ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftskritischen Einblicken, Analysen und Lösungen für die wichtigsten Branchen und Märkte, die die Wirtschaft weltweit antreiben. Das Unternehmen liefert Informationen, Analysen und Lösungen der nächsten Generation an Kunden in Wirtschaft, Finanzen und Behörden, verbessert ihre betriebliche Effizienz und liefert detaillierte Einblicke, die fundierte und sichere Entscheidungen ermöglichen. IHS Markit bedient mehr als 50.000 Geschäfts- und Regierungskunden, darunter 80 Prozent der Fortune Global 500 und die weltweit führenden Finanzinstitute. IHS Markit unterhält seinen Hauptsitz in London und ist einem nachhaltigen, rentablen Wachstum verpflichtet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

