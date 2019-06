I Squared Capital gab heute über seinen ISQ Global Infrastructure Fund I bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Verkauf seiner Wasserkraftplattform Cube Hydro Partners und seiner Tochtergesellschaften Helix Partners (zusammengenommen Cube Hydro) an Ontario Power Generation (OPG) durch seine US-amerikanische Wasserkraftplattform getroffen hat. Cube Hydro besitzt eine Wasserkapazität in Höhe von 385 Megawatt an zehn Flusssystemen in fünf Bundestaaten mit 19 kleinen bis mittleren Laufwasserkraftwerken und Flusskraftwerken im Schwallbetrieb.

"Hier handelt es sich um die dritte Veräußerung eines Portfoliounternehmens in den letzten zwölf Monaten auf Grundlage des Plattformansatzes von I Squared Capital. Insgesamt belief sich der realisierte Unternehmenswert auf 2,8 Mrd. US-Dollar", so Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital.

Zu den anderen beiden von I Squared Capital entwickelten und in jüngster Zeit veräußerten Plattformen gehörten Lincoln Clean Energy (ein führender Onshore-Windpark-Entwickler in den USA mit 800 Megawatt), verkauft an Ørsted, und Amplus Solar (der führende Anbieter von Dach-Solaranlagen für den indischen Gewerbe- und Industriemarkt mit über 344 Megawatt), verkauft an Petronas.

"Mit dem Veräußerung von Cube Hydro steht I Squared Capital an der Spitze des Infrastrukturplattformaufbaus und wir verfolgen die Entwicklung weiterer Plattformen in verschiedenen Sektoren und Regionen", so Sadek Wahba weiter.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich in den kommenden Monaten nach Erhalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Centerview Partners fungierte als Finanzberater und Sidley Austin LLP, Troutman Sanders LLP und Davis Polk Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater für I Squared Capital bei dieser Transaktion.

Über Cube Hydro Partners

Cube Hydro erwirbt, entwickelt und modernisiert Wasserkraftprojekte in Nordamerika. Cube Hydro und seine Tochtergesellschaften besitzen und betreiben 19 Wasserkraftwerke an zehn Flüssen in fünf Bundesstaaten mit einer Gesamtkapazität von 385 Megawatt. Jährlich werden 1,5 Millionen Megawatt-Stunden erzeugt, genug Strom, um etwa 147.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. www.cubehydropartners.com

Über Ontario Power Generation

Ontario Power Generation (OPG) erzeugt fast die Hälfte des Stroms, den Haushalte, Schulen, Krankhäuser und Firmen in Ontario, Kanada, tagtäglich benötigen. OPG setzt sich dafür ein, dass eine verlässliche, sichere und umweltfreundliche Energieproduktion für die Einwohner von Ontario heute und in Zukunft gewährleistet ist. Weitere Informationen über Ontario Power Generation finden Sie unter www.opg.com.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastrukturvermögensverwalter, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transportwesen und soziale Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen in Hongkong, Houston, London, New Delhi, New York und Singapur.

