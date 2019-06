"Badische Neueste Nachrichten" zu Russland/Europarat

"Russland kehrt in den Europarat zurück: Eines der schwierigsten Mitglieder der über Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf dem Kontinent wachenden Organisation darf erstmals seit 2014 wieder in ihrer Parlamentarischen Versammlung (PACE) voll mitarbeiten. Somit fällt auf europäischer Ebene die erste Sanktion gegen die vom autoritären Präsidenten Wladimir Putin geführte Großmacht, die sich vor fünf Jahren völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt hat. Die PACE ist den russischen Machthabern als eine lästige Aufsichtsinstanz verhasst, weil sie die Menschenrechtsverletzungen im großen Unrechtsstaat anprangert. Was wäre die Alternative gewesen? Der Status quo im PACE war auf Dauer nicht haltbar, und ein dauerhafter Ausschluss Russlands aus dem Europarat hätte dessen Bürgern nur den Weg zum EGMR versperrt und die Atommacht weiter in die Isolation getrieben. Daran kann in Europa, das heute andere drängende Probleme hat, niemand wirklich interessiert sein."/be/DP/he

