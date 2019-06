Wegen eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes an China erlebt Hongkong die größten Proteste seit Jahrzehnten. Neben ganz normalen Bürgern ist dieses Mal auch die Unternehmerelite der Stadt besorgt - und trifft Vorsorge.

Internationale Banken in Hongkong beobachten das Phänomen seit Tagen: Wohlhabenden Kunden und alteingesessene Unternehmer haben vor dem Hintergrund der anhaltenden Proteste damit begonnen, Teile ihres Vermögens aus dem asiatischen Finanzzentrum abzuziehen. "Die große Wanderung hat begonnen", sagt ein Hongkonger Privatbanker: "Einige unserer Kunden fühlen ein Unwohlsein bei den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen."

Mal sind es laut Finanzkrisen einige Hunderttausend Dollar, die vornehmlich nach Singapur verschoben werden. Manchmal sind die Summen aber auch deutlich größer. In einem Fall, der in diesen Tagen in Hongkong die Runde macht, habe ein bekannter Tycoon Mitte Juni gleich 100 Millionen Dollar auf einen Schlag transferiert. Tara Joseph, Chefin der amerikanischen Handelskammer in Hongkong, bestätigt, dass Unternehmen in den vergangenen Wochen damit begonnen hätten, Geld "in größeren Mengen" aus der Stadt zu bringen.

Hongkongs Unternehmerelite ist aus dem gleichen Grund nervös, aus dem ganz normale Bürger in der chinesischen Sonderverwaltungszone derzeit in Massen auf die Straße gehen: Das umstrittene Auslieferungsgesetz an China, das im allerletzten Moment nur wegen des starken Widerstands in der Bevölkerung vorerst wieder auf Eis gelegt wurde.

Der Versuch von Regierungschefin Carrie Lam, das kontroverse Gesetz schnell von der Peking-treuen Mehrheit im Legislativrat billigen zu lassen, hatte in den vergangenen Wochen die größten Demonstrationen in Hongkong seit drei Jahrzehnten ausgelöst. Nur nach dem Pekinger Tiananmen-Massaker 1989 waren in Hongkong noch mehr Menschen auf die Straße gegangen. Am Sonntag vor ...

