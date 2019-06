Phunware Inc. (NASDAQ: PHUN) (das "Unternehmen"), eine voll integrierte Enterprise Cloud-Plattform für Mobiltelefone, die Produkte, Lösungen, Daten und Dienstleistungen für Marken weltweit anbietet, gab bekannt, dass Phun Utility Token ab sofort auf internationalen Märkten erhältlich sind.

"Phun ist ein neues Utility Token, das es der internationalen Gemeinschaft ermöglicht, an unserem blockchainfähigen Datenaustausch- und mobilen Loyalitäts-Ökosystem teilzunehmen, während wir auf dem Weg zur weltweiten Verbreitung und zukünftigen Börsennotierung voranschreiten", so Randall Crowder, Operationsleiter von Phunware.

Phunware ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, das seit 10 Jahren erfolgreich mit den größten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet. Ob es darum geht, immersive Spiel- und Filmerlebnisse für Paramount Pictures International zu ermöglichen, Juniper-, Cisco- oder HP-Aruba-Hardware für App-fähige Ortungsdienste zu betreiben oder Electronic Health Records (EHRs) wie Epic oder Cerner für Patientenerfahrungen im Gesundheitswesen zu integrieren, die Multiscreen as a Service (MaaS)-Angebote von Phunware haben Global 1000-Unternehmen dabei geholfen, ihre Engagement-, Management- und Monetarisierungsinitiativen für iOS- und Android-Geräte und -Publikum über Hunderttausende von App-Transaktionen pro Sekunde weltweit zu standardisieren und zu optimieren.

"Unsere MaaS-Plattform erreicht über 1 Milliarde einzelner Geräte pro Monat und verarbeitet durchschnittlich über 4 Milliarden Ereignisse pro Tag weltweit", so Alan S. Knitowski, Mitbegründer und Geschäftsführer von Phunware. "Vor dem Börsengang Ende letzten Jahres gehörten Cisco Systems, Samsung, WWE und PLDT zu unseren wichtigsten strategischen Investoren, während unser mobiles Lösungsset die Software-, Daten- und App-Anforderungen von Unternehmen bis hin zur NFL, NASCAR und den Olympischen Spielen im Sport an ihre gleichwertigen Kollegen in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Gesundheitswesen, Technologie, Luftfahrt und Gastgewerbe adressierte."

Um der aktuellen Regulierungslandschaft gerecht zu werden, hat Phunware kürzlich seine Dual-Token-Struktur eingeführt. Während Phun ein Utility Token ist, das es Verbrauchern ermöglicht, ihre digitalen Aktivitäten zu monetarisieren, während sie profitables Verhalten mit Marken betreiben, bleibt PhunCoin ein konformes Sicherheitstoken, das es Verbrauchern ermöglicht, ihre digitale Identität zu monetarisieren und den Inhabern von PhunCoin eine Dividende anbietet.

Angesichts des derzeitigen regulatorischen Umfelds wird Phun zunächst nur außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas erhältlich sein. Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas können Phun durch Registrierung auf https://buy.phuntoken.com/ erwerben.

Weitere Informationen zu Phun finden Sie aufhttps://www.phuntoken.com/ oder per E-Mail an phun@phunware.com.

