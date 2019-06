Medienmitteilung

Basel, 26. Juni 2019

Generalversammlung der Bank Cler:

Veränderungen im Verwaltungsrat und Statutenanpassung

An der heutigen Generalversammlung der Bank Cler wurden neu Christoph Auchli, Regula Berger, Dr. Basil Heeb und Maya Salzmann in den Verwaltungsrat gewählt und eine unveränderte Bruttodividende von 1.80 CHF pro Aktie beschlossen.

Wahlen in den Verwaltungsrat

An der heutigen Generalversammlung wurde der Verwaltungsrat der Bank Cler teilweise neu besetzt. In den Verwaltungsrat werden nach der vollständigen Übernahme der Bank Cler durch die Basler Kantonalbank (BKB) neu Vertreter der Geschäftsleitung der BKB Einsitz nehmen. Als neues unabhängiges Mitglied wurde Maya Salzmann in den Verwaltungsrat gewählt. Wieder gewählt wurden die unabhängigen Mitglieder Barbara A. Heller, Andreea Prange und Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin. Somit bleibt nach diesen Neuwahlen die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder unabhängig. Neuer Verwaltungsratspräsident der Bank Cler ist der Vorsitzende der Konzernleitung und CEO der BKB, Dr. Basil Heeb. Zum stellvertretenden Verwaltungsratspräsidenten wurde Christoph Auchli, Leiter Bereich Finanzen und Risiko der BKB, ernannt. Als weitere Vertreterin der BKB wurde Regula Berger, Leiterin Bereich Legal und Compliance, in den Verwaltungsrat der Bank Cler gewählt. Die bisherigen Mitglieder Dr. Sebastian Frehner, Christine Keller, Dr. Ralph Lewin und Dr. Andreas Sturm haben auf eine Wiederwahl verzichtet. Dr. Ralph Lewin wie auch Dr. Andreas Sturm bleiben unverändert Mitglieder des Bankrats der Basler Kantonalbank. Unter der Leitung des bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Dr. Andreas Sturm wurden die Positionierung mit der neuen Marke «Cler» sowie die Digitalisierung stark vorangetrieben, namentlich durch die erfolgreiche Lancierung der Banking-App Zak.

Basil Heeb kommentiert: «Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Verwaltungsratspräsident der Bank Cler und die zukünftige Zusammenarbeit mit meinen VR-Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern, insbesondere bei meinen beiden Vorgängern als Verwaltungsratspräsidenten Dr. Ralph Lewin und Dr. Andreas Sturm, für ihre Verdienste rund um die strategische Neupositionierung der Bank. Die neue Zusammensetzung mit Mitgliedern der Geschäfts- und Konzernleitung der BKB ermöglicht uns eine noch bessere Abstimmung innerhalb des Konzerns und schafft dadurch die Basis, die Wachstumsstrategien beider Banken erfolgreich fortzusetzen.»

Statutenänderungen angenommen

Nach der Dekotierung der Aktien der Bank Cler konnten einzelne statutarische Bestimmungen nach vereinfacht werden. Sodann wurde neu eine Konzernklausel in die Statuten aufgenommen. Zudem werden die Inhaberaktien der Bank Cler der gesetzgeberischen Tendenz entsprechend in Namenaktien umgewandelt.

