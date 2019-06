Ultrakurzpuls (UKP-)Laser mit Pulsdauern im Pikosekunden- und Femto-Sekundenbereich haben in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Mehrere prozesstechnische Innovationen ermöglichen den industriellen Einsatz von UKP-Laserprozessen, wie zum Beispiel im Bereich der Consumer-Elektronik. Inzwischen sind Multi 100 W UKP-Laser verfügbar, die eine signifikante Skalierung der entsprechenden Prozesse ermöglichen.

Mit Scanner und diffraktiver Optik zu mehr Durchsatz

Die aktuelle Herausforderung ist es, neue Strahlführungs- und Prozesskonzepte zu entwickeln, um die großen mittleren Leistungen auf der Werkstückoberfläche zu verteilen. Die wesentliche Limitierung steckt jetzt in der Prozesstechnik: Lasersysteme mit hohen Repetitionsraten verlangen Scanner mit Geschwindigkeiten bis 1.000 m/s, Lasersysteme mit hoher Pulsenergie erfordern neue Konzepte der Strahlteilung und -formung zur Verteilung der Energie. "Es geht darum, wie wir die PS auf die Straße bringen", fasste Dr. Arnold Gillner, Organisator des 5. UKP-Workshop: Ultrafast Laser Technology in Aachen, die Problematik schon im vergangenen Jahr zusammen.

Eine Möglichkeit, um die Pulsenergie besser zu nutzen, ist das Multistrahl-Konzept, bei dem ein Laserstrahl in viele Teilstrahlen geteilt wird. Am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT arbeitet schon seit 2012 ein Team daran. Inzwischen können die Experten mit diffraktiven optischen Elementen (DOE) mehr als 200 Teilstrahlen gezielt in der Mikro- und Nanostrukturierung einsetzen. Sie erreichen dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...