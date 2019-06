Der amerikanische Finanzkonzern Glacier Bancorp Inc. (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) steigert die Dividende um 3,8 Prozent auf 27 US-Cents je Aktie. Investoren erhalten die Dividende am 18. Juli 2019 (Record date: 9. Juli 2019). Dies ist die 137. Quartalsdividende in Folge. Bisher wurde die Dividende 44 Mal angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,08 US-Dollar an regulärer Dividende ausgeschüttet. Die ...

