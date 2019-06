Basel (awp/sda) - Beim Fleischverarbeiter Bell in Basel ist es in der Nacht auf Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr zu einem Chemieunfall gekommen. Vier Personen mussten nach dem Austritt eines Desinfektionsmittels wegen Atembeschwerden ins Spital eingewiesen werden. Die Polizei wurde gegen 00.30 Uhr wegen des Vorfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...