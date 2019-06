The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA748148BY81 QUEBEC PROV. 18/23 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0Z11J5 DZ HYP OE.PF.R.578 BD00 BON EUR N

CA ZM9D XFRA DE000A2AAY93 PCC SE ITV.16/19 BD00 BON EUR N

CA ERMB XFRA DE000A2GSQF8 DEAG DT.ENT WS 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB17C0 NRW.BANK IS.A.17C 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US151020AW41 CELGENE 17/47 BD00 BON USD N

CA XFRA US6325C1BY46 NATL AUSTR. BK 14/19 MTN BD00 BON USD N

CA TPTB XFRA USC87392AE32 TECK RESOURCES LTD. 16/24 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1082457604 TOTAL CAP.INTL 14/19 MTN BD00 BON NZD N

CA T91A XFRA XS1082970853 TESCO C.TR.SERV.14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWG3 COBA STUFENZANL 329 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWH1 COBA STUFENZANL 330 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4Z45 HCOB DL ZS1 15/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4ZZ8 HCOB ZS 15 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6AU2 NORDLB IS.S.1083 BD01 BON EUR N

CA XFRA US26884ABC62 ERP OPERATING 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US44891CAG87 HYUNDAI CAP.A. 16/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US912828XV77 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1117292984 SYNLAB BONDCO 15/22 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA CA80928FAA53 SCOTIABK.TR.I 2108 FLR BD02 BON CAD N

CA XFRA US912828TC43 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828WS57 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0431744282 RABOBK NEDERLD UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1073217561 AHB TIER 1 SUK. 14/UNDFLR BD02 BON USD N