Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie des Botox-Herstellers Allergan nach einer Kaufofferte des Pharmakonzerns Abbvie von 140 auf 178 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Transaktion dürfte zwar auf keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken stoßen, bei Abbvie aber einige Fragen aufwerfen, wie dessen negative Aktienkursreaktion zeige, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil rechnet er nicht mit konkurrierenden Interessenten wie etwa Pfizer oder Johnson & Johnson./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 14:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 14:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-06-25/22:53

ISIN: US0184901025