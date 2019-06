Das Emirat Kuwait liegt am Persischen Golf. Es grenzt an Saudi-Arabien und den Irak und auch die iranische Grenze ist nicht weit entfernt. Der Großteil des Landes besteht aus Wüste, weist aber Rohölreserven in Höhe von rund 102 Milliarden Fass auf, was etwa 6 Prozent der weltweiten Reserven entspricht. mit dem vorgestellten ETf können Sie in Aktiengesellschaften des Emirats investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...