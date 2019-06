Swatch kennt jeder. Aus Swatch wurde in den letzten Jahren der größte Uhrenkonzern der Schweiz mit einer großen Bandbreite der Produkte. Dennoch musste Swatch erheblich zurückstecken. Seit gut vier Jahren versucht der Chef etwas verzweifelt, sowohl die Produktpalette als auch die Produktionskosten so zu verbessern, das man wieder im Asiengeschäft konkurrenzfähig ist. Swatch verdient immer noch Geld, aber die ehemaligen Gewinnmargen sind künftig nicht mehr erreichbar. Auch dieser Kurs hatte sich inzwischen halbiert und zeigte in den letzten vier Wochen erstmals den Ansatz einer brauchbaren Stabilisierung. Es ist ein Hinweis darauf, dass CEO Hayek mit den Halbjahresergebnissen eine zuversichtliche Sicht der Dinge formulieren wird.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info