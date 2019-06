Duisburg (ots) -



Psoriasis (Schuppenflechte) lässt sich nicht heilen, ist heute aber sehr gut und vielfältig behandelbar. Wichtige Voraussetzung für ein gutes Leben mit der Psoriasis ist, als Patientin und Patient selbst umfassend über die Erkrankung und ihre Therapiemöglichkeiten Bescheid zu wissen, Auslöser zu kennen und Verhaltensweisen in den Alltag zu integrieren, die sich positiv auf den Verlauf der Psoriasis auswirken. Das gilt besonders für Jugendliche und junge Erwachsene.



Deshalb lädt der Deutsche Psoriasis Bund e.V. ein:



"(P)so gut - gemeinsam" - Workshop für junge Menschen mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis ab 15 Jahren Termin: 25. bis 28. Juli 2019 Ort: Jugendherberge Duisburg-Sportpark



Jugendliche und junge Erwachsene lernen in einem überschaubaren und geschützten Rahmen viel über die Psoriasis und Psoriasis-Arthritis, tauschen sich mit anderen Erkrankten aus und erhalten Tipps von Medizinerinnen und Medizinern unterschiedlicher Fachrichtrungen Auch Spaß und gemeinschaftliche Aktionen kommen nicht zu kurz.



Psoriasis (Schuppenflechte) ist eine Volkskrankheit. In Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen an dieser chronisch-entzündlichen, nicht ansteckenden Hauterkrankung. Typische Symptome sind rote, verdickte und schuppende Hautstellen sowie Juckreiz. Bei rund 20 Prozent der Erkrankten entwickelt sich zusätzlich eine schmerzhafte Gelenkbeteiligung - die Psoriasis-Arthritis.



Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, eine Mitgliedschaft im Deutschen Psoriasis Bund nicht erforderlich. Anmeldeschluss ist der 8. Juli 2019. Weitere Informationen gibt es in der DPB-Geschäftsstelle, Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg, Telefon: 040/223399-0, E-Mail: info@psoriasis-bund.de und auf der Homepage www.pso-jugend.de.



Der Deutsche Psoriasis Bund e.V. (DPB) ist die bundesweite Patientenorganisation für an Schuppenflechte Erkrankte. www.psoriasis-bund.de



