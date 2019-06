Vor dem G20-Gipfel am Wochenende scheinen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt tatsächlich nicht mehr aus der Deckung zu wagen: Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex Dax -0,38% 0,1 Prozent niedriger taxiert auf 12.208 Punkte. Für den EuroStoxx 50 -0,22% als Leitindex der Eurozone wurde am Morgen ein ähnlicher Abschlag erwartet.Die Notenbanken hatten in der vergangenen Woche mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...