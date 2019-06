Das Biotechunternehmen Morphosys hat einen neuen Chef gefunden. Jean-Paul Kress löst am 1. September Simon Moroney ab. Moroney hatte im Februar mitgeteilt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Moroney war 1992 einer der Mitbegründer von Morphosys und entwickelte das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Biotechs in Deutschland. Jean Paul Kress hat ebenfalls langjährige Führungserfahrung in der Biotechbranche. EUWAX ...

