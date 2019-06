Die Lenzing Gruppe baut ihre Produktion von Lyocellfasern aus und plant daher, in den nächsten Jahren mehr als 1 Mrd. in neue Produktionsanlagen für Lyocellfasern zu investieren. Die erste Expansionsphase dieses Wachstumsplans - die Errichtung einer Lyocellfaser-Produktionsanlage in Prachinburi (Thailand) - wurde nun genehmigt. Das Investitionsvolumen für die neue Anlage mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen beträgt etwa 400 Mio. Euro. "Das ist ein sehr gorßer Schritt", so CEO Stefan Doboczky bei einer Pressekonferenz. "Wir haben dort ein starkes lokales Team". Mit Ende 20121 soll die Anlage laufen. Diese Produktionsstätte wird laut Lenzing weltweit die größte ihrer Art sein. Die Vorbereitung des Standortes wie die Einebnung ...

