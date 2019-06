Die aus der Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank will am 11. Juli an die Wiener Börse gehen. Der Börsegang soll bis zu knapp 260 Mio. Euro einbringen. Der Erlös geht einzig und allein an die Alteigentümer um den Finanzinvestor Advent. Angeboten werden inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 11,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 19 bis 23 Euro, die von institutionellen Investoren ab sofort bis zum 9. Juli gezeichnet werden können. Am oberen Ende der Preisspanne würde die Bank mit 449 Millionen Euro bewertet. Addiko hat eigenen Angaben zufolge rund 860.000 Kunden und 198 Filialen in ihren Kernmärkten. Advent war 2014 zusammen mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) eingestiegen. Den Investoren stellte das ...

