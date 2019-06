Der Dax startet am Mittwoch schwächer in den Handel - auch, weil die Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China schwindet.

Am Mittwochmorgen ist der Dax erneut mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 12.209 Punkten. Bereits am Montag und Dienstag hatte der Dax mit Verlusten geschlossen.

Sorgen bereitete den Anlegern am Dienstag die Kauflaune der Bundesbürger. Laut dem Marktforschungsunternehmen GfK hat diese im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen. Während die Befragten die konjunkturelle Lage wieder etwas besser einschätzten, zeigten sie sich bei der eigenen Einkommenserwartung deutlich pessimistischer als noch im Vormonat. Für Juli prognostizieren die Forscher für das Konsumklima einen Wert von 9,8 Punkten nach 10,1 Punkten im Juni.

Zusätzlich belasteten die jüngsten Aussagen der US-Notenbank die Stimmung. Die Fed habe Spekulationen auf aggressive Zinssenkungen einen Dämpfer verpasst, sagten Anleger.

Auch die Hoffnung auf eine deutliche Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China schwindet. ...

