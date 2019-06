Die positive Dynamik der europäischen Währung hat sich in der vergangenen Sitzung abgeschwächt und so fiel der EUR/USD in die Mitte der 1,1300, wo sich der 200-Tage/Wochen-SMA befindet. EUR/USD trifft bei 1,1350 auf eine Unterstützung Das Paar fällt am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge, nach dem es gestern zu einem bearish Außenstab gekommen war, ...

